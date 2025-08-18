Yeni Haftada Sıcaklıklar Artıyor

HAVA SICAKLIKLARINDA MEVSİMSEL DEĞİŞİKLİKLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı tahminlere göre, gün içerisinde hava sıcaklıkları özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında devam ediyor. Yeni haftada sıcaklıkların kademeli olarak artması bekleniyor. Salı gününden itibaren yükselmeye başlayan sıcaklıkların, cuma günü zirve yapması öngörülüyor.

KUZEY BÖLGELER İÇİN RÜZGAR UYARISI

MGM, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri için şiddetli rüzgar uyarısı yaptı. Bugünün sıcaklık tahminleri ise belirgin şekilde farklılık gösteriyor. Bugün hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor: – Balıkesir 33 derece. – Edirne 36 derece. – İstanbul 30 derece. – Denizli 35 derece. – İzmir 32 derece. – Adana 35 derece. – Ankara 35 derece. – Zonguldak 25 derece. – Rize 32 derece. – Malatya 39 derece. – Diyarbakır 41 derece. – Gaziantep 36 derece. – Siirt 40 derece.