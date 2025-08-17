“Yeni Hız Sınırı Levhaları Düzenlenecek”

HIZ SINIRLARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

“Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” başlıklı genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu genelge çerçevesinde; hız sınırı levhaları, hız sınırı sonu ibareleri ve diğer trafik işaretlemeleri güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik ve görünürlük unsurları açısından yeniden değerlendirilecek. Ülke genelinde, özellikle yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollar başta olmak üzere hız sınırlarını düşüren işaretlemeler gözden geçirilecek.

YAYA GEÇİTLERİ STANDARTLARA UYGUNLUĞU İNCELENECEK

Meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitleri standartlara uygunluk açısından incelenecek. Okul, hastane gibi istisna alanlar dışındaki hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak. Bu çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ve belediyeler gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülecek.

YENİ DÜZENLEMELERDE AZ VE GEREKEN KADAR TRAFİK İŞARETİ

Yeni düzenlemelerde “trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az, fakat gerektiği kadar çok olmalı” ilkesi temel alınacak. Düzenlemelerin öncelikli yollarda 1 Eylül’e, diğer yollar için ise 31 Aralık’a kadar tamamlanması planlanıyor. Bu düzenleme ile yaya geçitlerinden otoyollardaki tabelalara kadar tüm ayrıntılar denetlenerek sürücünün dikkatini dağıtan veya gereksiz levhaların kaldırılması amaçlanıyor. Böylece her yerde geçerli, sade ve net bir hız kuralı getirilmesi hedefleniyor.