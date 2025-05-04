Yeni Hizmet e-Devlet’te Aktifleşti!

YENİ HİZMET DEVREYE GİRDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini karşılaştırmasına imkan tanıyan yeni hizmeti e-Devlet üzerinden hayata geçirdiklerini duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Mobil telefon, sabit internet ve telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden kıyaslanabilir hale geldi.” diye belirtti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlerin arasına bir yenisini daha ekleyen Bakan Uraloğlu, “BTK tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırabilmesini sağlayan yeni bir hizmeti devreye aldık.” şeklinde konuştu.

TARİFELER TEK BİR YERDE TOPLANDI

Bakan Uraloğlu, “Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabilecek. Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden erişilebilir ve kıyaslanabilir hale gelecek.” açıklamasında bulundu. Yeni hizmet sayesinde, vatandaşlar farklı işletmecilerin tarifelerini ayrı ayrı internet sitelerini gezmeden görebilecek.

KRİTERLERLE DETAYLI KARŞILAŞTIRMA YAPILACAK

Uraloğlu, vatandaşların “işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabileceğini” bildirdi. Uraloğlu ayrıca, uygulamanın “https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma” adresinden erişilebileceğini de ekledi.

REKABETİ ARTIRACAK YENİ UYGULAMA

Yeni uygulamanın sektördeki rekabeti artıracağını vurgulayan Uraloğlu, tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca ulaşacağını, işletmecilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunma konusunda teşvik edileceğini söyledi. Uraloğlu, “Vatandaşlarımız zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına en uygun tarifeye ulaşabilecek. Şeffaf bilgi sunarak doğru tercih yapmalarını kolaylaştıracağız.” dedi.

ULUSLARARASI ÖDÜL ADAYLIĞI

Uraloğlu, tarife karşılaştırma hizmetinin uluslararası ödül için aday gösterildiğini belirterek, “Hizmetimiz, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin (WSIS) yarışmasında ‘Bilgiye Erişim’ kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildi.” ifadelerini kullandı.