Yeni İmajıyla Ezgi Mola Paylaşıldı!

EZGİ MOLANIN YENİ İMAJI

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, uzun bir süre boyunca kısa saçlarıyla tanınmasının ardından, bu sefer saçlarını uzatma kararı aldı. Yeni görünümünü sosyal medya üzerinden paylaşan Mola, takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Mola, bu yeni saç stili ile takipçilerinden büyük beğeni topladı.

TAKİPÇİLERDEN BEĞENİ YAĞMURU

Kısa süre önce uzattığı saçlarını paylaştığı görüntü ile büyük ilgi gören Ezgi Mola, takipçilerinin beğenilerini kazandı. Uzun zamandır kısa saç kullanmasının ardından bu değişim, hayranlarından olumlu yorumlar aldı.

AİLESİYLE PAYLAŞIMLAR

Ezgi Mola, 2003 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlenmiş ve bu evlilikten Can adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Oğlu ile sosyal medyada eğlenceli videolar paylaşan Mola, son olarak yeni saç stilini de bu platformda takipçileriyle paylaştı. Kısa bir süre oyunculuk kariyerine ara veren Mola, oğlunu kucağına aldıktan sonra paylaşımlarını sürdürüyor.

TAKİPÇİLERİNE DUYURDU

Ezgi Mola, takipçilerinin çok beğendiği paylaşıma “Mutlu musunuz saçlarım uzadı. İlk foto şimdi. Son foto kardeşimin saçlarını bile kıskanıp aynısını yapın dediğim yaşım. Kesilen iki örgümü hala saklıyor annem.” notunu düşerek takipçileriyle olan etkileşimini artırdı.