Yeni İngilizce Eğitimi Sistemi Başlıyor!

YABANCI DİL ÖĞRENİMİ SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Ekol TV’den Oğuz Şahin’in haberine göre, Türkiye’de yabancı dil öğrenimi uzun yıllardır tartışılan bir konu. Öğrencilerin en sık dile getirdiği şikayetlerden biri “Anlıyorum ama konuşamıyorum” ifadesi. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte bu sorunu aşmayı hedefleyen kapsamlı bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

EZBERDEN UZAK YENİ DERS SİSTEMİ

Yeni sistemle beraber İngilizce dersleri ezberden uzak, daha sade bir şekilde ve öğrencilerin günlük yaşamla bağlantı kurabileceği bir biçimde işlenecek. Bu alanda ders kitapları tamamen yenilecek ve mevcut ünite sayısı da azaltılacak. Örneğin, bir yılda 12 ünite işlenirken bu sayı 8’e indirilecek. Böylece öğrenciler konuları sindirme fırsatı bulacak.

ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENME MODELİ HAYATA GEÇİYOR

Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim Uzmanı İsmail Soylu, yeni yöntemi “Marif modeli etkileşimli öğrenme” olarak tanımlıyor. Bu model, sınıfın içinden okul koridorlarına, laboratuvarlara ve hayatın kendisine kadar genişleyen bir öğrenme sistemi sunuyor. Soylu, “İngilizce dersi evet ama yanına iletişim becerisi ekleniyor. Yani öğrenci İngilizceyi nasıl konuşabilir? Etkileşimle konuşabilir.” diye belirtiyor. Öğrenciler ayrıca seviyelerine göre gruplara ayrılacak ve her sınıfta üç ayrı grup oluşturulacak, böylece bireysel seviyelere uygun aktivitelerle ders işleyecekler.

YENİ MÜFREDATTA 8 TEMA OLACAK

Yeni müfredat 8 tema üzerinden işlemeyi planlıyor: okulda yaşam, sınıfta yaşam, evde yaşam, mahallede yaşam, ülkede yaşam, dünyada yaşam, evren ve gelecek. Bu şekilde çocuklar İngilizceyi yalnızca derslerde değil, hayatlarının farklı alanlarında da kullanmayı öğrenecek. Ayrıca her yılın başında 4 haftalık tekrar dönemiyle öğrencilerin önceki bilgilerini tazelemesi sağlanacak.