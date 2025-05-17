Yeni Kamu İhaleleri Dönemi Başlıyor

KAMU İHALELERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekillerinin kamu ihaleleri ile ilgili yazılı soru önergelerine yanıt verdi. Türkiye Gazetesi’nde yayımlanan habere göre Bakan Şimşek, kamu ihalelerinde çok sayıda sürecin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirileceğini belirtti. Bu kapsamda tekliflerin gönderilmesi, aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması, sözleşmenin imzalanması ve sözleşmenin yürütülmesine ilişkin işlemlerin gerçekleştirileceği ifade edildi.

YENİ YÖNETMELİK AĞUSTOS’TA DEVREYE GİRİYOR

Bakan Şimşek, kamu ihale süreçlerinde rekabetin ve ihalelere katılımın artırılması hedeflerine katkı sağlamak amacıyla Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nin 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurdu. Şimşek, 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da “Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecektir” şeklindeki ifadeyi hatırlattı.

ŞEFFAFLIK VE REKABET ARTTIRILIYOR

Şimşek, bu yeni düzenleme ile kamu alımlarında şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılacağını, uygulama birliğinin güçlendirileceğini ve rekabete, verimliliğe, sürdürülebilirliğe dayalı bir satın alma yaklaşımının benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, değişen ve gelişen ihtiyaçlara uygun olarak açık ihale usulünün kullanımını artıracak şekilde bu düzenlemelerin yapılacağını açıkladı.