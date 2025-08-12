Yeni Kıyafet Yönetmeliği Açıklandı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SERBEST KIYAFET UYGULAMASINI KALDIRDI

Milli Eğitim Bakanlığı, serbest kıyafet uygulamasını sonlandırıyor. Yaklaşan yeni eğitim-öğretim döneminde eski uygulamaya dönüş yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, değişiklikle ilgili detayları aktardı.

Forma uygulamasındaki değişikliklerin dikkatlice izlenmesi gerektiğinin altını çizen Tekin, “Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafeti ile ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz.” dedi.

Tekin, uygulamanın detaylarını şu şekilde aktardı: “Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli. Ayrıca özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimizin uygun kıyafet giymesine de izin verilecek.”