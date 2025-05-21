Yeni Maaşlar Hesaplandı Temmuz İçin

MAAŞ ARTIRIMLARI GÜNDEMDE

Milyonlarca kamu çalışanının ilgisini çeken zamlı maaşlar, Google arama motorlarında da yoğun olarak araştırılıyor. Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan maaş artışları ile birlikte meslek gruplarına özgü yeni maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. İşte bu konudaki güncel detaylar.

KRİTİK ZAM BİLGİLERİ

Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarıyla ilgili bilgiler netlik kazanmaya başladı. Dört aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı dikkate alındığında, memurlar ve emekliler için önemli bir maaş artışı öngörülüyor. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan bu dört aylık dönemdeki enflasyon farkı ile, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 13,36 olarak hesaplandı. Bu oran, memurların alacağı enflasyon farkının biraz üzerinde bir seviyede duruyor. Temmuz ayında bu fark, açıklanacak Mayıs ve Haziran ayı verilerine göre tekrar gözden geçirilecek.

Memur zammının ardından bazı meslek gruplarının zamlı maaşlarının tahminleri ise şu şekilde sıralanıyor:

– Polis memuru: 66.151 TL

– Öğretmen: 59.409 TL

– Uzman doktor: 122.537 TL

– Hemşire (lisans): 60.005 TL