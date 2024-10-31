“Yeni Mac Mini Cebinize Uygun Fiyatla”

YENİ TASARIM VE ÖLÇÜLER

Apple, Mac mini modelini yenilenen tasarımıyla piyasaya sundu. 12.7 x 12.7 cm boyutuyla, şimdiye kadar üretilen en küçük Mac modeli olma özelliğini taşıyan bu yeni mini, M4 ve M4 Pro çiplerle donatıldı.

GÜÇLÜ GİRİŞ PORTLARI

Yeni Mac mini’nin ön yüzünde 2 adet, arka yüzünde ise 3 adet olmak üzere toplam 5 adet USB-C girişi mevcut. Arka bölümde, ethernet portunun yanı sıra HDMI girişi de bulunuyor. Böylelikle yeni Mac mini, kullanıcılar için giriş portları açısından herhangi bir sıkıntı yaratmıyor.

TEKNOLOJİSEL YENİLİKLER

Donanım hızlandırmalı ışın izleme teknolojisini destekleyen Mac mini, aynı anda 3 ekran bağlantısına olanak tanıyor. Apple Intelligence desteği ile gelen yeni model, selefine göre neredeyse yarı yarıya küçülmüş boyutları sayesinde kullanıcıların bilgisayarı diledikleri yere kolaylıkla götürmesini sağlıyor.

FİYAT VE ÖDEME SEÇENEKLERİ

Yeni Mac mini’nin fiyatına gelince; hali hazırda M4 çipli model 28.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışta. 10 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU, 16 GB RAM ve 256 GB SSD depolama seçenekleriyle sunulan bilgisayarı, 3 taksit imkânıyla satın almak mümkün. Ayrıca, SSD depolama kapasitesini 512 GB’a çıkarmak isteyen kullanıcıların ödemesi gereken tutar 37.999 TL olarak belirlenmiş.