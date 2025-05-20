Yeni Mikrop Türü Keşfedildi

YENİ MİKROBUN KEŞFİ

Çinli bilim insanları, keşfettikleri yeni mikrobun detaylarını International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology dergisinde yayımladı. Kasım 2022 ile Haziran 2023 tarihleri arasında uzay istasyonunda görev alan Şıncou-15 taykonot ekibinin modüllerin yüzeyinden topladığı numuneleri inceleyen araştırmacılar, “cyto bacillaceae” ailesinden “niallia” türüne ait bir mikroba ulaştı. Bu mikrobun, yeryüzündeki en yakın örneklerinden farklılaşıp, uzay istasyonunda evrimleşen yeni bir varyant olduğu tespit edildi. Yeni mikroba, uzay istasyonunun Çince ismini içeren “niallia tiangongensis” adı verildi.

UZAY KOŞULLARINA UYUM KABİYETİ

Araştırmacılar, mikrobun ekstrem uzay koşullarına uyum sağladığını belirtti. Oksidatif stresle ve ters radyasyon hasarıyla daha etkili mücadele edebildiğini aktaran bilim insanları, mikrobun hayatta kalma mekanizmalarının anlaşılmasının, mikropların kontrolü için belirgin ve hedefe yönelik stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Bu bulguların, uzay teknolojisinden tarıma ve ilaç sanayine kadar birçok alanda kullanılabileceği ifade ediliyor.

UZAYDA MİKROORGANİZMALARIN ANLAŞILMASI

Araştırmacılar, mikroorganizmaların uzayda hayatta kalmalarının mikro yer çekimi, radyasyon ve izolasyon faktörlerinin karmaşık etkileşimine dayandığını belirtti. Uzun dönemli uzay görevleri sırasında ortaya çıkan mikroorganizmaları anlamanın, taykonotların sağlığını korumak ve uzay araçlarının işlevselliğini sürdürmek açısından hayati bir önem taşıdığını kaydetti.