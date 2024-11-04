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Eğitim

Yeni Müfredat İçin YKS Toplantısı

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YENİ MÜFREDAT VE YKS HAZIRLIĞI ÜZERİNE GÖRÜŞME

Milli Eğitim Bakanı Tekin ve ÖSYM Başkanı Ersoy, yeni müfredata uygun Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlıkları için bir toplantı gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” çerçevesinde hazırlanan “beceri örgüsü” temelli müfredata geçişin ardından, 4 yıl sonraki YKS için işbirliği içinde yürütülecek projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

YKS’NİN YENİ MÜFREDATLA UYUMU

Toplantıda, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin bu yıl lise 9. sınıflarda uygulanmaya başlamasıyla birlikte, bu öğrencilerin 4 yıl sonra girecekleri YKS’nin TYT ve AYT oturumlarına yönelik soruların yeni müfredatla uyumlu bir şekilde hazırlanması üzerinde duruldu. MEB ve ÖSYM işbirliğiyle hazırlanan ve alan uzmanlarının katıldığı çalıştayların sonuç raporları ele alındı ve planlanan diğer çalışmalar değerlendirildi.

ÖĞRENCİLERİN DURUMU VE GELECEK SINAVLAR

Toplantıda, şu anda 10, 11 ve 12. sınıf seviyesinde bulunan öğrencilerin, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” öncesinde belirlenen müfredat üzerinden YKS’ye girecekleri ve bu öğrenciler için herhangi bir değişiklik yapılmayacağı ifade edildi. Ayrıca, 2025 yılında gerçekleştirilecek Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile ilgili kapsam ve içeriğe dair değerlendirmeler de yapıldı. Görüşmeye Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de katıldı.

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