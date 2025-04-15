“Yeni Ortaklığın Geleceğe Taşıyan Vizyonu”

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE STAREJİK ORTAKLIKLAR

Gelişen dijital altyapılar, artan enerji talebi ve sürdürülebilir kaynak yönetimi gibi dinamiklerin belirlediği yeni dünya düzeninde, güçlü iş birliklerinin önemi her zamankinden daha fazla artıyor. Tera Holding ve White Bridge Global’in attığı bu stratejik adım, çağın gerekliliklerine yanıt verecek teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli projeleri hayata geçirmeye yoğunlaşıyor. Bu doğrultuda Dubai merkezli kurulması planlanan yeni ortak girişim, özellikle veri merkezleri, enerji yatırımları, petrol ve madencilik gibi alanlara odaklanacak. Yapılacak yatırımların temel noktasını; dijital dönüşüm, enerji verimliliği, altyapı modernizasyonu ve sürdürülebilir büyüme oluşturacak. İki şirketin küresel tecrübesi ve finansal gücüyle birlikte, bu alanlarda somut ve ölçülebilir başarı hikâyeleri yaratılması hedefleniyor.

RESMİ DUYURU VE ETKİNLİK

Yeni ortaklığın resmi duyurusu, 15 Nisan 2025 tarihinde Four Seasons Bosphorus Hotel İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısı ve imza seremonisi ile yapıldı. İş dünyasından önemli isimlerin, yatırımcıların ve medya mensuplarının katıldığı bu özel etkinlik, gelecekteki projelerin kamuoyuyla ilk kez paylaşılacağı bir platform niteliği taşıdı.

İş birliğinin mimarları olan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Emre Tezmen ve White Bridge Global Yönetim Kurulu Başkanı Gentry Thomas Beach, yeni ortaklığın temel felsefesini “Değer Yaratma Odaklı Stratejik Yatırım” olarak tanımlıyor. Emre Tezmen bu konuda, “White Bridge Global ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik ortaklık, yalnızca iki şirketin değil, aynı zamanda sektörlerin ve bölgelerin geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip. Sınırların kalktığı, dijitalin hüküm sürdüğü yeni ekonomik düzende, sürdürülebilirlik, teknoloji ve altyapı yatırımları her zamankinden daha kritik. Bu güçlü sinerjiyle, sürdürülebilir, yenilikçi ve yüksek etki yaratan projelere imza atacağımıza inancım tam” açıklamasında bulunuyor. Gentry Thomas Beach ise, “Global perspektife sahip bu iş birliğiyle, yatırım yapılan her alanda uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz. Tera Holding’in vizyoner yaklaşımı, operasyonel tecrübesi ve finansal gücü sayesinde; dijital altyapıdan enerjiye, doğal kaynaklardan yeni nesil teknolojilere kadar geniş bir yelpazede fark yaratacağız. Bu iş birliği yalnızca bugünü değil, geleceği de planlayan bir yapı” açıklamasıyla katkı sağlıyor.

GELECEĞE YENİ BİR BAKIŞ AÇIYOR

Bugün gerçekleştirilen basın toplantısı, bu değerli ortaklığın kamuoyuna duyurulmasını sağlamakla kalmayıp, gelecekte hayata geçirilecek iş birliklerinin ilk adımı niteliğini de taşıyor. Her iki taraf, bu süreci sadece ticari bir ortaklık olarak değil, bilgi paylaşımı, teknoloji transferi ve sürdürülebilir kalkınma açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor.