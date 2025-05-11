Yeni Papa’nın İlk Pazar Duası

YENİ PAPA GÖREVİNE BAŞLADI

Papa 14. Leo, perşembe günü yapılan seçimden sonra bugün ilk pazar duası konuşmasını yapmak üzere Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan büyük bir kalabalığın karşısına geçti. İlk pazar duasını Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasından gerçekleştiren Papa, duanın ardından uluslararası gelişmelerle ilgili önemli mesajlar verdi.

BİR DAHA ASLA SAVAŞ

İtalyanca olarak yaptığı konuşmada, Papa 14. Leo, önceki Papa Francis’in barış çağrısını tekrarlayarak, “Üçüncü dünya savaşının parça parça yaşandığı günümüzün dramatik ortamında ben de her zaman geçerli olan şu sözleri tekrarlayarak dünyanın güçlülerine sesleniyorum: Bir daha asla savaş.” dedi.

GAZZE VE UKRAYNA VURGUSU YAPTI

Dünya üzerindeki mevcut savaşlara dikkat çeken Papa 14. Leo, “Sevgili Ukrayna halkının çektiği acıları yüreğimde taşıyorum.” ifadeleriyle barış çağrısında bulundu. “Mümkün olan en kısa sürede gerçek, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için her türlü çabanın gösterilmesi.” ifadesini kullandı.

DERİN BİR ACI DUYUYORUM

Gazze Şeridi’nde devam eden insani felaketle ilgili de konuşan Papa, “Yaşananlar karşısında derin bir acı duyuyorum. Çatışmalar derhal dursun, tükenmiş sivil nüfusa insani yardım sağlansın ve tüm esirler serbest bırakılsın.” dedi. Ayrıca, Hindistan ve Pakistan arasındaki kırılgan ateşkese dair müzakereleri memnuniyetle karşıladığını açıkladı. “Dünyada hala o kadar çok başka çatışma var ki.” diye ekledi.

ANNELER GÜNÜ’NÜ DE KUTLADI

Bugünün Anneler Günü olması dolayısıyla Papa 14. Leo, tüm annelerin bu özel gününü de kutladı.

PAPA 14. LEO, SEÇİMİN İKİNCİ GÜNÜNDE SEÇİLMİŞTİ

Vatikan’daki papalık seçiminde, perşembe günü gerçekleştirilen oylamanın ikinci gününde yeni papa belirlenmişti. Sistina Şapeli’nden beyaz dumanın yükselmesiyle ilgili olarak Aziz Petrus Meydanı’nda çanlar çalmış ve 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi’nin yeni liderinin seçildiği duyurulmuştu.

HABEMUS PAPAM

Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonuna çıkan bir kardinal, Latince “Habemus papam” (Bir papamız var) ifadesiyle yeni papanın seçildiğini resmen ilan etti. Yeni papanın 69 yaşındaki ABD’li Kardinal Robert Francis Prevost olduğu belirtildi.

İLK ABD’Lİ PAPA

Tarihteki ilk ABD’li papa olan Prevost, Papa 14. Leo adını seçmişti. Kendisi, Katolik Kilisesi’nin 267’nci papası olarak kayıtlara geçti.