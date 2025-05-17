“Yeni Papa’nın Soyadıyla Aşk Hikayesi”

YENİ DETAYLAR ABD BASININA YANSIYOR

Katoliklerin ilk ABD’li ruhani lideri Papa 14’üncü Leo hakkında çıkan yeni bilgiler, ABD basınında dikkat çekiyor. The New York Times’ın haberine göre, gerçek ismi Robert Francis Prevost olan yeni Papa’nın soy isminin ardında “yüz yıllık bir aşk hikayesi” bulunuyor.

GAYRI MEŞRU İLİŞKİ SUÇLAMALARI

Bir grup soybilimcinin açıkladığına göre, Papa Leo’nun baba tarafından büyükannesi ve büyükbabası, 1910 yıllarında “gayri meşru” bir ilişki yaşamakla suçlanmıştı. Bu dönemde, iki kişi “uygunsuz davranış” iddialarıyla gözaltına alınmış ve bu olay, dönemin gazetelerinde dedikodu haberleri arasında yer almıştı. ABD basını, bu durumu “gayri meşru ilişki” olarak değerlendirirken, içinde bir “aşk üçgeni” barındırdığını iddia ediyordu. Yaşananların ardından Papa Leo’nun soyadı Prevost olarak şekillenmişti. NYT’nin aktardığına göre, Papa 14’üncü Leo’nun dedesi Salvatore Giovanni Riggitano, bu suçlama ile karşılaştığında başka biriyle evliydi ve Riggitano’nun ilişkisi Suzanne Fontaine ileydi. Fontaine, daha sonra büyükannesi oluyordu. Riggitano ve Fontaine, hikayenin sonunda Fontaine’ın annesinin soyadını alarak Prevost soyadını benimsemişti.

DEDESİNİN EŞİ ŞİKAYET ETTİ

“Genealogy Discord” isimli çevrimiçi soy bilimcilerin araştırmasına göre, Riggitano, 24 Haziran 1876’da İtalya’nın Sicilya Adası’nda doğdu ve sonrasında ABD’ye göç ederek öğretmen oldu. Şikago’da İspanyolca dersleri verdiği belirtilen dede Prevost, 1914 yılında 37 yaşındayken Daisy Hughes ile evlendi. 1917’nin Mart ayında gazetelere “Riggitano Üçgenin İçinde” başlıklı haberler yansıdı. Haberlere göre, Riggitano ve Fontaine, Riggitano’nun eşinin ihbarı ile gözaltına alınmıştı. Hughes, ikilinin “uygunsuz” bir ilişki içinde olduğunu dile getirmişti. Quincy Daily Herald gazetesinin 26 Mart 1917 tarihli haberinde, her iki “şüpheli” de suçlamaları reddederken, durumu “kıskançlık” olarak nitelendirdiği belirtildi.

PREVOST SOYADINI ALIMI

O dönemde Riggitano ve Hughes ayrı yaşıyordu. Yapılan araştırmaya göre, büyükanne Fontaine, öncelikle Kanada’ya, ardından Detroit’e ve en son olarak New York’a gitmişti. Fontaine, 23 Haziran 1917 tarihinde bir erkek çocuk dünyaya getirdi ve bu çocuğa John Centi Prevost adı verildi. John Centi Prevost, Papa’nın amcası oluyordu. Fontaine ve Riggitano da Prevost soyadını benimsemeye başladı; bu, büyükannenin annesinin soyadıydı. Fontaine, Şikago’ya dönerek 1920 yılında bir erkek çocuk daha doğurdu. Bu kişi ise Papa 14’üncü Leo’nun babası Louis Prevost’tu. Öte yandan, Hughes ve Riggitano’nun boşanıp boşanmadığı ya da Riggitano ile Fontaine’ın evlenip evlenmediği mevcut kayıtlarda netleşmedi. Ancak 1960 tarihli ölüm ilanında dede John Prevost’tan “Suzanne’nın sevgili eşi” olarak bahsedildiği bildiriliyor.