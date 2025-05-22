Yeni RAV4, Hibrit ve GR Sport!

YENİ RAV4’ÜN PERFORMANSI

Toyota, sevilen SUV modeli RAV4’ü güncelledi, performansını artırdı ve tamamen hibrit hale getirdi! Yeni RAV4, keskin tasarımı, çevreci motorları ve sportif GR Sport versiyonu ile otomobil meraklılarının beğenisini kazanmayı bekliyor. Hibrit motor ile donatılan bu şık SUV, şehir içinde çevik, doğada dost ve yolda gerçek bir şampiyon konumunda. Göz alıcı hatları ve sportif GR Sport versiyonu, hem kalplerinizi çalıyor hem de bütçenizi sıkıntıya sokmuyor. Hadi, bu hibrit canavarı daha yakından tanıyalım!

HİBRİTTE YENİ DÖNEM

RAV4 artık sadece hibrit motor seçeneği sunuyor! İçten yanmalı motor devrini sona erdiren Toyota, yeni modelde 2.5 litrelik dört silindirli hibrit motor kullanıyor. Önden çekişli versiyonu 226, dört çeker versiyonu ise 236 beygir güç sağlıyor. Bu motor hem güç hem de yakıt tasarrufu açısından dikkat çekiyor. Plug-in Hybrid (PHEV) versiyonu ise akıllı bir yenilik: İki elektrik motoru ile 320 beygir güce ulaşabiliyor ve tamamen elektrikli sürüşte 80 km menzil sunuyor. Şarj etmek mi? DC desteği ile bu işlem de oldukça basit hale geliyor!