Yeni Sıcak Hava Dalgası Başlıyor!

YENİ SICAK HAVA DALGASI BAŞLIYOR

Türkiye genelindeki serinlik veren rüzgarların etkisini yitirmesiyle beraber yeni bir sıcak hava dalgası başlıyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.

PAZAR GÜNÜ ZİRVEYE ULAŞACAK

Uzmanların açıklamalarına göre pazar günü sıcaklıklar en yüksek seviyeye ulaşacak ve salı gününe kadar bu yüksek sıcaklık etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren ise tüm ülkede sıcaklıklarda kademeli bir düşüş bekleniyor.

YEREL SAĞANAK YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi ile Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarında yerel sağanak yağışlar öngörülüyor. Bunun dışında, ülkenin büyük kısmı az bulutlu ve açık bir hava deneyimleyecek.

MARMARA’DA AÇIK HAVA

İstanbul’da hava 29°C, Edirne 33°C, Kırklareli 32°C ile Marmara Bölgesi’nde az bulutlu ve açık geçecek.

ege’DE SICAKLIK 38 DERECEYİ GÖRECEK

Denizli 38°C, Afyonkarahisar 34°C, İzmir 33°C ve Muğla 33°C sıcaklıklarıyla Ege Bölgesi’nde yüksek değerler görülecek. Bu bölgede gökyüzü genel olarak açık olacak.

AKDENİZ’DE SAĞANAK İHTİMALI

Akdeniz bölgesinde Adana 33°C, Hatay 30°C, Antalya 30°C ile sıcaklıklar yüksek seyrediyor. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebiliyor.

İÇ ANADOLU’DA BUNALTICI SICAKLAR

Ankara 34°C, Eskişehir 35°C, Konya 34°C ile İç Anadolu’da parçalı ve az bulutlu hava hakim. Bu sıcaklıklar bunaltıcı bir hava oluşturuyor.

KARADENİZ’DE PARÇALI BULUTLU GÖKYÜZÜ

Karadeniz bölgesinde Tokat 40°C, Amasya 38°C, Samsun 29°C ve Trabzon 27°C ile sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkıyor.

DOĞU ANADOLU’DA YÜKSEK SICAKLIKLAR

Malatya 37°C, Erzurum 33°C, Kars 33°C ile bu bölgelerde sıcaklık artışı hissediliyor. Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır 40°C, Gaziantep 35°C, Siirt 38°C sıcaklıklarıyla yüksek değerler kaydediliyor.