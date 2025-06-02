Yeni Sistemde Satışlar Başladı

AKARYAKIT SATIŞLARI YENİ SİSTEMLE BAŞLIYOR

Bugün itibarıyla tüm Türkiye’de akaryakıt istasyonları, satışlarını Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Yeni sistem sayesinde, taşıt tanıma birimi (TTB) bulunmayan ve sisteme kayıtlı olmayan araçlara yapılan satışlar, vergi mevzuatınca geçersiz kabul ediliyor.

BAŞVURU VE CİHAZ TAKMA SÜRECİNE DİKKAT

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş’un daha önceden duyurduğu üzere, 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sistem zorunlu hale gelecek. Bu çerçevede, kiralık veya işletmeye kayıtlı ticari araç sahiplerinin 2 Haziran’a kadar kayıt işlemlerini tamamlaması ve 30 Haziran’a kadar araçlarına TTB cihazı taktırmaları gerekiyor. Benzin veya motorin haricindeki yakıtla çalışan taşıtlar ise geçici bir muafiyet kazanıyor. Bu araçlara 1 Temmuz’dan itibaren, 31 Aralık 2025 tarihine kadar TTB takma süresi tanınıyor.

VERGİ AVANTAJI VE TAKİP KOLAYLIĞI

Yeni sistemle akaryakıt alımı otomatik olarak kaydedilecek. Böylece işletmeler, akaryakıt giderlerini otomatik olarak vergiden düşebilecek. Aynı zamanda Maliye, harcamaları dijital ortamda takip edebilecek ve vergi denetiminde etkinlik sağlanacak.