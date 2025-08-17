Yeni Sistemle İngilizce Eğitimi Değişiyor!

Ekol TV’den Oğuz Şahin’in haberine göre, Türkiye’de yabancı dil öğrenimi uzun zamandır tartışılan bir konu oldu. Öğrencilerin en fazla dile getirdiği sorunlardan biri “Anlıyorum ama konuşamıyorum” ifadesi. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı içerisinde bu sorunu aşmayı hedefleyen kapsamlı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

EZBERDEN UZAK SİSTEM KURULACAK!

Yeni sistemle birlikte İngilizce dersleri ezbere dayalı olmaktan uzak, daha sade ve öğrencilerin günlük yaşamlarıyla ilişkilendirilerek işlenecek. Bu çerçevede ders kitapları tamamen yenilenecek ve mevcut ünite sayıları düşürülecek. Örneğin, bir yılda 12 ünite işleniyorsa, bu sayı 8’e indirilerek öğrencilerin konuları kavraması için daha fazla zaman tanınacak.

ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENME BAŞLAYACAK

Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim Uzmanı İsmail Soylu yeni yöntemi şöyle anlatıyor: “Marif modeli etkileşimli öğrenme, sınıfın içinden okul koridorlarına, laboratuvarlara ve hayatın diğer alanlarına, okul bahçelerine ve bahçenin dışına kadar öğretim yapabilen bir sistem. İngilizce dersi öğretilecek ama aynı zamanda iletişim becerileri de kazandırılacak. Böylece öğrenciler İngilizceyi nasıl konuşurlar bunu etkileşimle öğrenebilecek.” Bunun yanı sıra, sistemde öğrencilerin seviyelerine göre gruplara ayrılması da sağlanacak. Her sınıfta üç ayrı grup oluşturulacak ve öğrenciler kendi seviyelerine uygun aktivitelerde yer alacak.

SİSTEM 8 TEMA ÜZERİNDEN İŞLEYECEK!

Yeni müfredat, 8 tema üzerine inşa edildi: Okulda yaşam, sınıfta yaşam, evde yaşam, mahallede yaşam, ülkede yaşam, dünyada yaşam, evren ve gelecek. Böylelikle çocuklar İngilizceyi yalnızca derslerde değil, aynı zamanda hayatın çeşitli alanlarında da kullanmayı öğrenecek. Ayrıca her yılın başında 4 haftalık tekrar dönemi ile öğrencilerin geçmiş bilgileri tazelemesi sağlanacak.