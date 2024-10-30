Yeni Stratejik Nükleer Tatbikatlar Başlatıldı

RUSYA’NIN YENİ TATBİKATLARI BÖLGEDEKİ GERİLİMİ ARTIRIYOR

Rusya, yeni stratejik nükleer silah tatbikatları başlatarak Ukrayna Savaşı’nın gerilimini bölgeye taşıyor. Bu tatbikat kapsamında Rus ordusu, potansiyel olarak nükleer başlık taşıyan balistik ve seyir füzelerinin deneme atışlarını gerçekleştiriyor.

PUTİN’DEN TATBİKAT AÇIKLAMASI

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan bilgilere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tatbikatın ardından “sürekli olarak savaşa hazır” olmaları gerektiğini ifade etti. Ayrıca yeni Rus füzelerinin hava savunma sistemlerini aşma kabiliyetine dikkat çekti. Bazı fırlatmaların bizzat Putin tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor. Putin, “Balistik ve seyir füzelerinin fırlatılmasını, nükleer silahların kullanımına yetkisi olanlarla uygulayacağız” şeklinde konuştu.