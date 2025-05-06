Yeni Şüpheliler İçin Gözaltı Talebi

OLAYIN GELİŞİMİ VE YENİ ŞÜPHELİLER

İstanbul Kadıköy’de meydana gelen ve 20 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği cinayet davasında önemli bir gelişme yaşandı. Olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerinin araştırılması sonucu hazırlanan bilirkişi raporu mahkeme dosyasına girdi. Bu raporda, hakkında yargılama süreci devam eden B.B. ve U.B. isimli şahısların yanı sıra, olay yerinde bulunan iki yeni kişinin daha varlığı belirlendi. Bu gelişme sonrasında, Minguzzi ailesinin avukatı, yeni şüphelilerin gözaltına alınması ve tutuklanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. Başsavcılık, talebi değerlendirerek, emniyete gönderdiği resmi yazıyla bu şüphelilerin kimliklerinin saptanmasını ve yakalanmalarını istedi.

AVUKATIN AÇIKLAMASI

Avukat Rezan Epözdemir, Minguzzi ailesinin yaşadığı gelişmeleri sosyal medya aracılığıyla paylaşarak, 1 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, “Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin biraz önceki başvurumuz ve şikayetimiz üzerine ortaya çıkan yeni failler hakkında Sayın Başsavcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Faillerin bir an önce gözaltına alınarak, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve emsal mahiyette cezalandırılmaları için soruşturma müvekkil aile ve tarafımızca etkin bir şekilde hukuken takip edilmektedir” şeklinde ifadeler kullandı.