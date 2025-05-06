Yeni Şüpheliler İçin Gözaltı Talebi

DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

İstanbul Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklanarak yaşamını yitiren 20 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Olay günü çekilen güvenlik kamerası görüntülerinin incelenip hazırlanmış bilirkişi raporu mahkeme dosyasına girdi. Raporda, yargı süreci devam eden B.B. ve U.B. dışında, olay yerinde bulunan iki yeni şüphelinin daha olduğu belirlendi. Bu gelişmenin ardından, Minguzzi ailesinin avukatı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeni şüphelilerin gözaltına alınması ve tutuklanması talebiyle başvurdu. Başsavcılık, talebi değerlendirerek emniyete yazı gönderip şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesini ve yakalanmalarını istedi.

AVUKAT EPÖZDEMİR’DEN AÇIKLAMA

Avukat Rezan Epözdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin biraz önceki başvurumuz ve şikayetimiz üzerine ortaya çıkan yeni failler hakkında Sayın Başsavcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir” sözlerini kullandı. Başsavcılık tarafından alınan gözaltı kararının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Epözdemir, “Faillerin bir an önce gözaltına alınarak, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve emsal mahiyette cezalandırılmaları için soruşturma müvekkil aile ve tarafımızca etkin bir şekilde hukuken takip edilmektedir” dedi.