“Yeni Türkiye Kart Dönemi Başlıyor!”

TÜRKİYE’DE TEK KART DÖNEMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de toplu taşımada tek kart sisteminin hayata geçtiğini açıkladı. Hali hazırda her şehirde farklı toplu taşıma kartlarının mevcut olduğu durum, vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak. Türkiye Kart sistemi, 2024 yılı sonuna kadar 18 ilde hizmet vermeye başlayacak ve bu sayede birçok büyük şehirde ve önemli ulaşım hatlarında Türkiye Kart kullanılabilecek.

TÜRKİYE KART SİSTEMİ

Türkiye Kart, ülkemizde farklı şehirlerde kullanılan pek çok toplu taşıma kartının yerini alması amacıyla geliştirildi. Bu sistem, tek bir kartla tüm şehirlerde toplu taşıma araçlarına biniş imkânı sunuyor. Böylece vatandaşlar, başka bir şehre gittiklerinde bile tek bir kart taşıyarak toplu taşıma araçlarını kullanabiliyor. Türkiye Kart’ı almak için PTT şubelerine başvurmak yeterli. Kartınıza bakiye yüklemek için ise PTT şubeleri, bankalar, online hizmetler ve anlaşmalı iş yerlerinden yararlanmak mümkün.

AVANTAJLARIYLA TÜRKİYE KART

Türkiye Kart, toplu taşıma araçlarındaki okuyuculara sadece kartı yaklaştırarak kullanılabiliyor. Bu projenin amacı, ülke genelinde tek bir toplu taşıma kartı sistemi oluşturmaktır. 2024 yılı sonuna kadar 18 ilde hizmete girmesi planlanan Türkiye Kart, ileride tüm illerde kullanılmaya başlayacak. Diğer toplu taşıma kartlarına kıyasla birçok avantaj sunan Türkiye Kart’ın en önemli özelliği, ülke genelinde geçerli olmasıdır. Ayrıca, mobil ödeme seçenekleri ve hızlı geçiş sistemi gibi farklı özelliklerle Türkiye Kart, diğer kartlardan ayrılıyor.