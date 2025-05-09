Yeni Tutuklama İBB Operasyonunda Gerçekleşti

YENİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunda önemli bir gelişme meydana geldi. Ekrem İmamoğlu’nun Rumelihisarı’ndaki resmi konutundaki güvenlik kameralarına bağlı hard disklerin söküldüğü ve ardından belediyeye ait depoya götürüldüğü iddia edilen teknik personel Davut Bildik’in tutuklanması yönünde karar alındı.

KAMERALARLA İLGİLİ TALİMAT

Bildik, ifadesinde hard diski sökme talimatını İmamoğlu’nun koruma müdüründen aldığını belirtti. “O gün akşam geç saat olduğu için öğleden önce komuta gidip cihazı söktüğümü, öğlen sularında da şu an açık kimlik ve adres bilgilerini hatırlamadığım belediye personeline cihazı teslim ettim.” diyerek detayları aktardı.