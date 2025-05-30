Yeni Ücret Tavanları Açıklandı!

YENİ UYGULAMALARLA ÜCRETLER BELİRLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan yeni karar doğrultusunda, bazı kamu kurum ve kuruluşlarındaki yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin maaşları ile sözleşmeli ve kapsam dışı personelin uygulanacak ücret aralıkları belirleniyor. Bu karar, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ile ilgili geçici maddelere tabi kuruluşları kapsıyor.

ÜCRET SINIRLARI VE PERSONELİ KAPSAYAN GRUPLAR

Belirlenen yeni düzenleme, kapsam dışı personeli, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlar ve bağlı ortaklıklarında çalışan zaměstnaci, İller Bankası AŞ yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile sözleşmeli personeli de kapsıyor. Ek olarak, PTT AŞ yönetim ve denetim kurulu üyeleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri, tasfiye kurulu üyeleri ve özelleştirme programı çerçevesinde kamu payı %50’nin üzerinde olan kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri de bu yeni ücret düzenlemesinden etkileniyor.

ÜCRET ARALIKLARI VE TAVAN BELİRLERİ

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kuruluşlarda çalışan kapsam dışı personel ile İller Bankası AŞ için belirlenen maaşlar, her türlü sosyal yardım ve ek ödemeler dahil olmak üzere, brüt aylık ortalamasının 38 bin 753 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı kadar en düşük ve tavan ücret olarak memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilen miktarla sınırlı olabiliyor. Buna göre, BOTAŞ ve TPAO’daki genel müdürler 216 bin 507 lira, genel müdür yardımcıları ise 186 bin 256 lira alacak. Diğer kıdemli pozisyonlar için belirlenen üst sınır 174 bin 439 lira olarak belirlenirken, diğer personel için ise maksimum 161 bin 470 lira tavan olarak uygulanacak.