Yeni Ücretsiz Halk Plajları Açılıyor

HALK PLAJLARINDAN ÜCRETSİZ HİZMET

Ülkemizdeki halk plajları, tatil sezonunda vatandaşlara ücretsiz hizmet sunarak yaz aylarında dinlenme fırsatı sağlıyor. 2019 yılından bu yana ücretsiz olarak faaliyet gösteren halk plajlarının sayısı 17’ye ulaşırken, Bakan Ersoy iki yeni ücretsiz halk plajının daha açılacağını duyurdu. Bu durum, yerli ve yabancı turistlerin nitelikli ve ücretsiz plaj hizmetine erişimini daha da kolaylaştıracak.

YENİ PLAJLAR VE GELECEK PLANLARI

Bodrum’da mevcut olan dört halk plajına bir yenisi daha eklenecek. Bakan Ersoy, 2024-2025 döneminde beş yeni ücretsiz halk plajı inşa edilmesinin planlandığını belirtti. 2025 itibarıyla halk plajlarına eklenecek yerler arasında Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık, Adana-Karataş ve Giresun-Merkez yer alacak. Böylece toplamdaki halk plajı sayısı 35’e ulaşacak.