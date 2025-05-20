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Yeni Ücretsiz Plajlar Açılıyor

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HALK PLAJLARININ ÖNEMİ

Ülkemizde halk plajları, ücretsiz hizmet sunarak yaz sezonunda vatandaşlara tatil fırsatı oluşturuyor. 2019’dan itibaren ücretsiz olarak hizmet veren halk plajlarının sayısının 17’ye ulaştığını ifade eden Bakan Ersoy, iki yeni halk plajının daha hizmete gireceğini açıkladı. Bu durum, yerli ve yabancı turistlerin ücretsiz ve kaliteli plaj hizmetine erişimini daha da kolaylaştırıyor.

YENİ PLAJLAR VE PLANLAMALAR

Bodrum’da mevcut 4 halk plajına bir yenisinin ekleneceği belirtildi. Ersoy, 2024-2025 yıllarında beş yeni ücretsiz halk plajı yapılmasının planlandığını söyledi. 2025 itibarıyla halk plajları şu lokasyonlarda hizmet verecek: Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık, Adana-Karataş ve Giresun-Merkez. Böylece, toplam halk plajı sayısı 35’e ulaşacak.

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