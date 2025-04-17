Yeni Üniversite İsimleri Değiştirildi

ÜNİVERSİTE FAKÜLTELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre bazı üniversitelere bağlı fakültelerin isimleri değiştiriliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı İbni Sina Tıp Fakültesi’nin yeni ismi Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi oluyor. Muş Alparslan Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesi ise artık İlahiyat Fakültesi olarak anılacak. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin ismi Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştiriliyor. İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı Finans Enstitüsü de Ticaret ve Finans Enstitüsü adını alacak.

YENİ FAKÜLTELERİN KURULMASI

Aynı kararla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Özbekistan’da Semerkand Tıp Fakültesi, Buhara İbni Sina Diş Hekimliği Fakültesi ve Buhara İbni Sina Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulacak. Ayrıca, Bosna Hersek’te Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi ile Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi’nin establishment edilmesi de kararlaştırıldı.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURULUYOR

Bitlis Eren Üniversitesine Rektörlüğüne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak yerine Spor Bilimleri Fakültesi kurulması da kararda yer aldı. Bununla birlikte, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde olan Trabzon Tıp Fakültesi’nin Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanması ve fakülte adının Tıp Fakültesi olarak değiştirilmesine yönelik karar da alındı.