Yeni Üyeler Rozetlerini Aldı!

PARTİYE YENİ KATILIMLAR

AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü etkinliği çerçevesinde partiye birçok yeni üye katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni partililere rozetlerini takarak hoş geldin dedi. Katılımcılar arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin yeni üyeleri üzerine yapılan eleştiriye ve saldırılara sert bir dille yanıt verdi. “Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce, her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara ‘Hadi oradan.’ diyorum” şeklinde ifade kullandı.

YENİ ÜYELERİN LİSTESİ

Partiye katılan yeni isimler şu şekilde sıralandı: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırım Kaya, Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ve Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar.