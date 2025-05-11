Yeni Uygulama: Fazla Kilolu Tespit Edilecek

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YENİ UYGULAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, fazla kilonun zararlarına karşı başlatılan yeni uygulama ile ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi. Bu uygulama sayesinde, 3 ay içerisinde 10 milyon kişiye ulaşılacak. Bakan Memişoğlu, yaptığı paylaşımda yeni uygulamanın hayata geçtiğini belirterek, “Fazla kilolu kişiler tespit edilecek” dedi.

HEDEF 10 MİLYON VATANDAŞA ULAŞMAK

81 ilde eş zamanlı olarak uygulamaya konulan program çerçevesinde sağlık personeli, vatandaşların yoğun bulunduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapacak. Fazla kilolu kişiler belirlenerek, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Bu sayede, kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti verilecek.

Bakan Memişoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Süreç; İl Sağlık Müdürlüklerimiz, ilgili kamu kurumlarımız ile Kızılay, Yeşilay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde yürütülecek. Hedefimiz, 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Fazla kilonun zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak. Sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmaya yönelik eğitim programları ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik edecek saha uygulamaları ile ‘hastalanmadan sağlığını koruyan bir toplum’ hedefi için çalışmaya devam edeceğiz.”