Yeni Yangın Tedbirleri Alındı

ÇANAKKALE VALİLİĞİ YENİ YASAKLAR ALDI

Çanakkale Valiliği, il genelinde artan orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla çeşitli tedbirler alıyor. Bu kapsamda, 08 Eylül 2023 tarihinden itibaren 31 Aralık 2025 tarihine kadar havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve benzeri yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanıyor.

ALINAN KARARLARA RİAYET ÖNEMLİ

Çanakkale Valiliği’nin sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, “İlimizde ormanlık alanlarda yangın riskinin azaltılması, halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi amacıyla aşağıdaki karar alınmıştır: 08 Eylül 2023 31 Aralık 2025 tarihleri arasında ilimiz genelinde; havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı vb. yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile ormanlarımızın korunması amacıyla alınan bu karara titizlikle riayet edilmesi önem arz etmektedir.” ifadesine yer verildi.