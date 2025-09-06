Yeni Yargı Paketi Geliyor

YARGI PAKETİ HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR

Yeni yargı paketi, boşanma, nafaka ve tazminat davalarında süreci hızlandırmayı hedefliyor. Hakkari’de gerçekleşen “Kadın ve Gençlik Buluşması” etkinliğinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu taslağın davaların sürelerini kısaltmayı ve kadınların yaşadığı mağduriyetleri azaltmayı amaçladığını duyurdu.

MADDİ VE MANEVİ DAVALAR AYRI YÜRÜTÜLECEK

Geliştirilen paketle maddi ve manevi tazminat davaları, nafaka davalarıyla birlikte ayrı bir süreçte yürütülecek. Böylelikle boşanma sürecinde bulunan kadınların hakları daha iyi korunacak ve temel ihtiyaçları olan barınma gibi konuların sağlanması mümkün hale gelecek.

KADINLARIN MAĞDURİYETİNE ÇÖZÜM

Adalet Bakanı Tunç, aile hukuku konusundaki sorunları çözmek amacıyla taslağın hazırlandığını ve tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, “Boşanma davalarının yüzde 60’ını kadınlar açıyor ama uzun süren davalar kadınların mağduriyetine neden oluyor” şeklinde değerlendirdi. Uzun süren davalarda, kadınların haklı talepleri bulunduğunu vurguladı.

KADINLARIN KORUNMASI GEREKEN BİR KONU

Boşanma davalarının hızlı bir şekilde sonuçlanması, maddi ve manevi tazminat ile nafaka davalarının ayrı yürütülmesi ihtiyacı, özellikle boşanma sürecinde kadınların korunması açısından büyük önem taşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu konuda gereken adımları atarak, durumu daha iyi yönetmek için çalışmalar yürütüyor. Aile hukuku ile ilgili paket, birlikte hazırlayarak meclise sunulacak.