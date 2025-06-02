Son günlerde kamuoyunun gündeminde olan yeni Yargı Paketi ve infaz düzenlemesi, birçok vatandaş tarafından dikkatle takip ediliyor. Af yasası kapsamında genel af, kısmi af ve infaz indirimi gibi konularda yapılacak önemli düzenlemeler merakla bekleniyor. Özellikle cezaevlerinde bulunan mahkûmlar ve onların aileleri, “Af yasası çıkacak mı, genel af ne zaman olacak?” gibi sorulara yanıt arıyor. Yeni infaz düzenlemesiyle ilgili çalışmaların durumu nedir? Genel af ve kısmi af tasarıları ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, 2 Haziran 2025 af yasası ve infaz indirimi hakkında en güncel gelişmeler.

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ MECLİS’TE

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan yeni infaz düzenlemesini içeren yasa teklifi, kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak biliniyor. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı ile bazı düzenlemeleri öngören bu teklif, TBMM Adalet Komisyonu tarafından onaylandı. Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, cezaların caydırıcılığının artırılacağını belirterek, “9 farklı kanunda veya maddede değişikliğe gidiyoruz. Bu kanun teklifi başlangıç, devamı da gelecek. 2 yıl altı ceza alan sürenin 10’da birini hapis yatacak.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, trafikte yolu kapatanlara yönelik daha sert yaptırımların da hayata geçirileceğini duyurdu.

AF YASASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında af yasası hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi af söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız” şeklinde konuştu.

Tunç, hazırlanan teklif kapsamında Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda İcra ve İflas Kanunu’nda bazı düzenlemelere gidildiğini açıkladı. İstinaf ve temyiz başvuruları ile bu başvuruların incelenmesinde, davanın açıldığı tarihteki parasal limitlerin dikkate alınacağını belirtti. Ancak, yeniden değerleme ile artan parasal sınırların, istinaf ya da temyiz mercilerinin bozma veya kaldırma kararından sonra verilen yeni kararlar için uygulanmaması yönündeki mevcut düzenlemenin yürürlükten kaldırılacağını söyledi. Böylece, ilk karar tarihinde geçerli olan sınırlar yerine güncel sınırların esas alınması sağlanacak.

NOTERLİK KANUNU’NDA YENİ DÜZENLEMELER

Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda Noterlik Kanunu’nda da değişiklik yapılacak. Noterlerin görev ve unvanlarıyla örtüşmeyen davranışlarının belirlenmesi durumunda, olayın niteliği ve ağırlığına göre çeşitli disiplin cezaları uygulanacağı belirtiliyor. Uyarma, kınama, para cezası, geçici görevden uzaklaştırma ve meslekten çıkarma gibi disiplin cezalarının hangi durumlarda uygulanacağı ayrı ayrı belirtilecektir. Ayrıca, meslekten çıkarma hariç, tanımlanan eylemlere benzer nitelikteki davranışların da aynı disiplin cezalarıyla değerlendirileceği ifade ediliyor.