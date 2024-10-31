Yeni Yargı Sistemi Artık Devrede

BAKAN TUNÇ’UN AÇIKLAMALARI

Bakan Tunç, yaptığı konuşmada “Değerli gazetecilerimiz, yazarlarımız, düşünce insanlarımız. Hepinizi sevgi ile selamlıyorum.” ifadelerini kullanarak, adalet ve medya ilişkisini ele alacaklarını belirtti. Bu konunun tüm boyutlarının tartışılacağı toplantının faydalı olacağına inandığını dile getirdi. Medya temsilcilerinin düşüncelerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Tunç, “Yargı reformu strateji belgesi çalışmasının son aşamasına gelmişken medya temsilcileri ile adalet – medya ilişkisini masaya yatıralım istedik.” diyerek, bu buluşmanın önemini ifade etti.

TARİHİ BİR AN ISHA NITASI

Bakan Tunç, konuşmasının ilerleyen kısmında, “Bugün bu mekanda 25 yıl önce yargılanmıştım. Burası devlet güvenlik mahkemesiydi.” sözleriyle bir anısını paylaştı. Başörtüsüne özgürlük savundukları için kendisi hakkında bir iddianame düzenlendiğini hatırlatan Tunç, bu süreçte askeri hakim ve dört üye ile ifadesinin alındığını belirtti. Mevcut mekânda, adalet bakanı olarak bulunmaktan onur duyduğunu ifade eden Tunç, “Bu sefer gençlerin eğitim aldığı bu yuvada adalet bakanı olarak bulunmaktan şeref duyuyorum.” dedi.