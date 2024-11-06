“Yeni Yönetmelik: Apartman ve Site Yönetimi”

YENİ DÜZENLEME GÜNDEME GELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, apartman ve site yönetimlerine yönelik hazırladığı yeni düzenleme ile sektörde beklenen köklü değişim sağlayacak. Bu yeni düzenleme, apartman ve site yönetim firmalarına yetki belgesi zorunluluğu getirerek, bu şirketlerin denetim altına alınmasını hedefliyor. Ayrıca, yönetmelik taslağı ile, apartman ve site yönetimi hizmetlerinin standardının artırılması planlanıyor. Bu bağlamda firmaların niteliklerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, yetkilendirilmesi ve kayıt altına alınması konularında ayrıntılı düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Tesis yönetim şirketlerinde görev yapan personelin eğitim düzeyi ve yeterlilikleri de denetlenecek.

ŞEFFAFLIK VE GÜVEN ARTACAK

Konu ile ilgili değerlendirmeler yapan Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, Bakanlık tarafından getirilen yetki belgesi zorunluluğunun sektördeki pek çok sorunu çözebileceğini belirtti. Sandalcı, tesis yönetim şirketlerinin “mali ve idari şeffaflık sağlayarak kat maliklerine düzenli bilgi akışı sunmasının zorunlu olacağını” ifade etti. Bu durumun, tesis yönetimi sektöründeki güveni artıracağını vurgulayan Sandalcı, eğitimli ve yetkin personelin tesis yönetim hizmetlerini sunmasının sağlanmasının önemli olduğunu belirtti. “Vatandaşlarımız, güvenilir ve şeffaf yönetim hizmetine ulaşarak haklarını daha iyi koruyabilecek” dedi.

KANUNDAKİ EKSİKLİKLER GİDERİLECEK

Suat Sandalcı, mevcut 1965 tarihli Kat Mülkiyeti Kanunu’nun günümüz ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek, bu düzenlemenin uzun süredir beklenen bir reform olduğunu ifade etti. Modern ihtiyaçlara yanıt vermeyen mevcut kanunun, tesis yönetim hizmetlerinin günümüz taleplerine uygun olarak yeniden yapılandırılmasını sağlaması gerektiğini vurguladı. Sandalcı, “İlerleyen süreçte mevzuatın modernize edilmesiyle, apartman ve site yönetimlerinde daha etkin bir denetim ve daha iyi bir yönetim anlayışı hayata geçecek” şeklinde konuştu.

SUİSTİMLER SON BULACAK

Sandalcı, bazı sitelerde görülen ‘mafya vari’ yönetim anlayışı ve suistimallerin bu düzenlemeyle sona ereceğini belirtti. Yüksek aidat uygulamaları ve denetimsiz yönetimlerin artık denetim altına alınacağını söyledi. “Yıllardır lisanssız ve denetimsiz olarak sektörde faaliyet gösteren bazı firmalar, vatandaşlarımızı mağdur etti ve çoğu zaman şeffaf olmayan bir yönetim anlayışıyla hizmet sundu” diyen Sandalcı, bu düzenlemenin fahiş aidat uygulamalarına ve hukuksuz yönetim anlayışlarına son vereceğini dile getirdi.

KALICI STANDARTLAR HEDEFLENİYOR

Suat Sandalcı, düzenlemenin ötesinde sektörde kalıcı standartlar oluşturmak için yürüttükleri çalışmaları anlattı. Önümüzdeki aylarda Bakanlık ile birlikte geniş çaplı bir düzenleme süreci planlandığını belirtti. “Türkiye genelinden akademisyenler, kat maliklerini temsil eden kişiler ve tesis yönetim firmalarının katılımıyla yapılacak toplantılarda, sektörde kalıcı standartların nasıl oluşturulabileceğini tartışacağız” dedi. Sandalcı, gelecekte gerekli belgeleri sağlamayan şirketlerin cezai yaptırımlarla karşılaşacağını ve yönetim firmalarının ‘A tipi belge’ gibi sınıflandırmalara tabi tutulacağını ifade etti.

GENEL KURUL TOPLANTILARINA AKTİF KATILIM

Suat Sandalcı, önümüzdeki dönemde apartman ve site genel kurul toplantılarının başlayacağını hatırlatarak kat maliklerini bu süreçte daha aktif olmaya davet etti. Kat maliklerinin yönetim kararlarına doğrudan katılmasının önemine değinerek, “Kat maliklerinin genel kurul toplantılarına katılmaması en büyük sorunlardan biri” dedi. Ayrıca, “Yönetim kararlarının belirlendiği bu toplantılara katılarak, alınan kararlarda kendileri de söz sahibi olmalı” diye ekledi.

BÜYÜK DEĞİŞİMLER YOLDA

Bakanlık, apartman ve site yönetimlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme yaparak 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda güncellemeler gerçekleştirecek. Bu bağlamda, apartman ve site yönetimi hizmeti sunan firmalara yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor ve bu firmalar Bakanlık denetimine tabi tutulacak. Kurallara uymayan firmalar için ciddi yaptırımlar devreye girecek. Yönetmelik taslağı hazırlanıyor ve bu düzenleme ile hizmetlerin standardı artırılacak. Tesis yönetim şirketlerinin mali ve idari şeffaflık sağlaması zorunlu hale gelecek.

DENETİM VE YAPTIRIMLAR GÜNDEME GELECEK

Bakanlık tarafından yapılacak denetimlerde, belirlenen kurallara uymayan şirketlere farklı düzeylerde yaptırımlar uygulanacak. Bu sayede, tesis yönetimi alanında kaliteli ve güvenilir bir hizmet sunulması hedefleniyor. Taslak mevzuat, son şeklinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunuldu.