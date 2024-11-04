Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI

213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde yeniden değerleme oranı, Ekim ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yurt içi üretici fiyat endeksinin ortalama fiyat artışı esas alınarak belirleniyor. TÜİK, Ekim ayı için yurt içi üretici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamasını %43,93 olarak duyurdu.

CUMHURBAŞKANI’NIN YETKİSİ

Bu verilere dayanarak, Cumhurbaşkanı Vergi Usul Kanunu’na bağlı olarak herhangi bir artırma ya da azaltma yetkisini kullanmadığı takdirde, 2025 yılı için harç ve cezaların %43,93 oranında yükselebileceği kaydediliyor.

Kaynak: Foreks Haber Merkezi