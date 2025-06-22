Yeniden Refah Partisi, CUMHUR İTTİFAKI’na katılmayacak

PARTİSİNİN AÇILIŞINA KATILIM

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ordu İl Başkanlığı Binası’nın açılışına katıldı. Açılış esnasında önemli açıklamalarda bulunan Erbakan, Cumhur İttifakı ile yeniden bir araya gelip gelmeyeceği konusunda belirleyici ifadeler kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI YORUMU

Açılışta yaptığı konuşmada Erbakan, “Bundan sonraki süreçte Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeyeceğimizi net bir şekilde ifade etmek istiyorum. ‘Denenmiş bir kez daha denenmez’ diye söyledik. CHP ile de herhangi bir ittifak içerisinde olmayacağımızı da net bir şekilde ifade edebilirim. İktidar ve ana muhalefet dışında sağ seçmene hitap eden partilerle birlikteliğin olması söz konusu olabiliyor. Bu konuda kapıyı tamamen kapatmıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir görüşme ve çalışma olmadı. Seçime yakın dönemde, bu yönde bir çalışmanın olması ihtimal dahilindedir.” dedi.

Erbakan, fındık fiyatları hakkında da yorumda bulundu. “Çiftçinin toplam borcu AK Parti iktidarı döneminde 2,5 milyar liradan 1 trilyon liranın üzerine gelmiş seviyede. Ordu’da, Giresun’da fındık konusu gündemde. Piyasada 170-180 liraya satılabilen fındık birdenbire Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 150 liradan fındık satışına başlamasıyla üreticilerin sıkıntıya girmesi söz konusu olmuştur. Bugün Yeniden Refah Partisi iktidarda olsa, bu fındığı 300 liradan üreticiden alacak. Rahmetli Erbakan hocamız 80 cent olan fındık alım fiyatını 3,2 dolara çıkartarak 4 misli artırmıştı. Bugün devletin yapması gereken üreticinin fındığını 300 liradan satın almaktır. Böyle bir durum olmadığı için çiftçimizde, üreticimiz de perişan haldedir.” ifadelerini kullandı.