Yenidoğan Çetesi Savcısını Tehdit Edenler Tutuklandı

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASINDAKİ TEHDİTLER

Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Engin Yavuz’u makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in “Bunlar tehlikeli insanlar, savcıyı öldüreceklerdi” ifadeleriyle suçladığı otoparkçı kardeşlerin ifadesi gün yüzüne çıktı. Savcının tehditin ardından 5 kişiyle birlikte tutuklattığı Yavuz Çelik ve Baki Çelik, ifadelerinde Zengin’i hedef alırken, Zengin’in savcıya “Bu kişiler Papa suikastını yapmış kişiler” demesi dikkat çekti. Tutuklandıktan sonra “Sokakta çok güçlüler, savcıyı öldüreceklerdi, uyarmak istedim” diyen şüpheliler Baki Çelik ile Yavuz Çelik’in de Mustafa Kemal Zengin’i suçladığı belirlendi.

SAVCIYI TEHDİT EDENLERİN AÇIKLAMALARI

Yavuz Çelik, verdiği ifadede, serbest bırakılması için Mustafa Kemal Zengin ile görüştüğü Tuğçe Toptemel’in üvey kızı olduğunu belirtti ve “Tuğçe’yi annesiyle birlikte okuttuk, hemşire oldu. Tuğçe, tutuklanmadan yaklaşık iki yıl kadar önce Beylikdüzü ilçesinde Özel Birinci Hastanesi’nde çocuk yoğun bakım ünitesinde hemşire olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 2-3 ay kadar önce içeriğini bilmediğim sağlık kuruluşlarıyla ilgili yapılan operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklandı.” dedi. Mustafa Kemal Zengin ile karşılaştıklarını ve kızının tutukluluğundan bahsettiğini ifade eden Çelik, Zengin’in “Kendisi bana ‘Kaç yıldır tanışıyoruz, yardımcı olmak isterim, sen Tuğçe’nin bilgilerini ve dosya numarasını ver’ dedi. Ben de verdim.” şeklinde konuştu.

ZENGİN’İN TEKLİFLERİ VE REDDEDİLMESİ

Baki Çelik ise ifadesinde “Mustafa Kemal Zengin, 2,5 ay kadar önce kardeşim Yavuz Çelik ve bana emekli hakim ve savcı tanıdıkları olduğunu, avukatlık yaptıklarını, işlerin de iyi olduğunu, emniyette gözaltında bulunan Tuğçe Toptemel dosyasını onlara verebileceğini söyledi. Ancak ben bu teklifi kabul etmedim.” diyerek Zengin’in teklifini reddettiğini açıkladı. Çelik, “Bir savcının makamında tehdit edilemeyeceğini, herhangi bir tutuklunun tehdit ile tahliye edilmeyeceğini gayet iyi biliyorum.” dedi.

AĞUSTOS AYINDAKİ TEHDİT GELİŞMELERİ

Yenidoğan çetesi soruşturmasında ilk tutuklamalar 22 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşti. Soruşturma sürerken, 2024 yılı ağustos ayında Avukat Aylin Arslanatar, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i arayarak şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmemesi halinde savcıya yönelik suikast yapılacağı ve ailesine zarar verilebileceği tehditlerinde bulundu. Savcının yakınlarının kişisel bilgileri sızdırıldığına dair araştırmalara başlandı, savcının makamına kayıt cihazı yerleştirildi.

TEHDİT SAVCILARA ZARAR VERMEYİ HEDEFLEYEN SÖZLER

1 Ekim’de, Avukat Arslanatar ile ilişki içerisinde olduğu belirlenen Zengin, savcıya telkin ve tehditlerde bulundu. Zengin’in “Ben 50 kişiye talimat verdiysem, benim adıma 50 kişi hareket ediyorsa sen gelenleri toplamakla bitiremezsin.” sözleri kaydedildi. Zengin ve Arslanatar’ın tehdidi sırasında Savcı Engin’in sakin bir şekilde dinlediği ve bu kişileri konuşturmaya çalıştığı gözlemlendi. Bu tehdidin ardından Savcı Engin harekete geçti; 11 Ekim’de başlatılan soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Şüphelilerden 3 jandarma personeli serbest bırakılırken, aralarında 2 avukatın bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. İfade işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlik, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek”, “birden fazla kişiyle tehdit”, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” gibi suçlardan Zengin, Arslanatar ve diğer şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.