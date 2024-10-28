“Yenidoğan Dönemi: M. Özcan Katledildi”

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Yeni Mahalle’deki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında gerçekleşti. 50 AEM 178 plakalı otomobilin içinde kanlar içinde hareketsiz yatan bir kadın olduğu ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

HAYATINI KAYBEDEN KADIN

Olay yerine ulaştıklarında ekipler, otomobilde bulunan 28 yaşındaki Mine Özcan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

MERMİ KOVANLARININ BULUNMASI

Yapılan araştırmalar sonucunda, aracın etrafında 6 mermi kovanı tespit eden ekipler, genç kadının daha önce boşandığı Hüseyin Ç. tarafından vurulduğunu belirledi. Savcının olay yerinde gerçekleştirdiği incelemenin ardından Mine Özcan’ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN TESLİMİ

Olayın ardından Hüseyin Ç.’nin Kayseri’nin Develi ilçesine giderek jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.