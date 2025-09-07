Yenileme İhmal Edilirse İptal Olacak!

YENİLİKLERİN ETKİSİ

Ehliyetle ilgili yapılan yenilikler Türkiye’deki milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor. Çünkü birçok bireyin ehliyeti bulunuyor. Bu nedenle yapılan açıklamalar geniş bir kitleyi etkiliyor. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren eski tip sürücü belgeleri yeni tip ehliyetlerle değiştiriliyor. Vatandaşların sorun yaşamaması için belirlenen süre birkaç kez uzatıldı.

KRİTİK UYARI VE SON TARİH

Ancak vatandaşlar için önemli bir uyarı yapıldı ve son tarih belirlendi. Açıklanan tarihe kadar sürücü belgesini yenilemeyi ihmal eden kişilerin belgeleri geçersiz sayılacak ve başka bir deyişle iptal olacak. Peki, sürücü belgesi yenilemek için belirlenen son tarih ne zaman?