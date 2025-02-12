yerli-halil-umut-meler-tercih-ediliyor

G.SARAY-F.BAHÇE DERBİSİ İÇİN YABANCI HAKEM TARTIŞMASI

G.Saray ve F.Bahçe arasında oynanacak olan final niteliğindeki derbi konusunda yabancı hakem tartışması hızla devam ediyor. Birçok genç ve tecrübesiz ya da yeteneksiz hakemin kredisi çoktan tükendi. Bu şekilde bir hakem seçimi, hakemin gelecekteki kariyerini ciddi anlamda tehlikeye atabiliyor. Hakeza, Oğuzhan Çakır örneği bunun somut bir göstergesi. Bu nedenle, derbi sırasında Süper Lig’in otoritesini korumak adına tecrübeli bir hakeme ihtiyaç duyuluyor. Tercih edilen isim, Türkiye’nin en üst seviyedeki hakemi Halil Umut Meler oldu. İkinci sırada ise Atilla Karaoğlan yer alıyor.

ALI ŞANSALAN’IN PERFORMANSI

Son zamanlarda dikkat çeken bir isim ise Ali Şansalan. Hem geçen sezon hem de bu sezon boyunca gösterdiği genel performans ile G.Saray-F.Bahçe derbisini açık ara hak eden isim konumunda. Tecrübe ve form açısından kad rodaki en iyi isim olarak öne çıkıyor. Ancak, 2021 yılında oynanan Trabzonspor-F.Bahçe maçından sonra sarı-lacivertli ekiplerin maçlarına atanamamış durumda. Bu durum, onun hakemlik kariyerinde bir eksiklik yaratıyor.