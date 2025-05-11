Yerli Üretim Füzeler Sinop’ta Test Edildi

DENİZKURDU-II 2025 TATBİKATINDA BAŞARI

DENİZKURDU-II 2025 tatbikatı çerçevesinde, Sinop Atış Alanı’nda görevde bulunan TCG KINALIADA korvetinden fırlatılan yerli üretim ATMACA füzesi, hedefi mükemmel bir şekilde vurarak başarılı bir imha gerçekleştirdi.

MÜHENDİSLİK BAŞARISI

Sinop’ta, milli teknolojilerin etkin olarak test edildiği bu tatbikatta elde edilen sonuç, savunma sanayindeki teknolojik gelişmeleri gözler önüne seriyor. Mühendislik ve teknik ekiplerin titiz çalışmaları sayesinde geliştirilen ATMACA’nın sahadaki performansı yüksek bir puan aldı. Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı, tatbikatta görevli tüm personeli kutlarken, yerli sistemlerin değerinin bir kez daha sahada kanıtlandığını belirtti.