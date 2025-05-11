Yerli Üretim Füzeler Sinop’ta Test Edildi

DENİZKURDU-II 2025 TATBİKATI BAŞARILI GEÇTİ

DENİZKURDU-II 2025 tatbikatı çerçevesinde, Sinop Atış Alanı’nda görevli TCG KINALIADA korvetinden fırlatılan yerli üretim ATMACA füzesi, belirlenen hedefi tam isabetle vurup başarıyla ortadan kaldırdı.

TEKNOLOJİK SEVİYE GÖZLER ÖNÜNDE

Sinop’ta yerli teknolojilerin etkin bir şekilde test edildiği tatbikatta elde edilen bu başarı, savunma sanayi alanında ulaşılan yüksek teknolojik seviyeyi ortaya koyuyor. Mühendislik ve teknik ekiplerin özverili çalışmalarıyla geliştirilmiş olan ATMACA’nın sahadaki performansı etkileyici bir şekilde değerlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı, tatbikatta yer alan tüm personeli kutlarken, yerli sistemlerin etkinliğinin bir kez daha sahada ispatlandığını ifade etti.