“Yerlikaya, Şırnaklı Ailelerle Görüştü”

HUSUSİ PROJE HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak başlattıkları “Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi” çerçevesinde Şırnaklı şehit ve gazi ailelerini Bakanlıkta ağırladıklarını duyurdu. Proje kapsamında, şehit ve gazi yakınlarını bir araya getirdiklerini belirten Yerlikaya, kadınlar ve genç kızların ülkenin çeşitli bölgelerindeki tarihi ve kültürel miraslarla buluşturulduğunu ifade etti.

4500 AİLEYE DESTEK DESTEKLİYORUZ

Yerlikaya, “İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde ve valiliklerimizin işbirliğinde, Batman’dan Çanakkale’ye, Hakkari’den Nevşehir’e, Bitlis’ten Trabzon’a, Siirt’ten Bursa’ya, Diyarbakır’dan Van’a ve Şırnak’tan Ankara’ya gerçekleştirilen bu anlamlı projede şu ana kadar 1500 şehit ve gazi ailesini misafir ettik.” sözleriyle önemli bir rakamı vurguladı. Ayrıca şehit ve gazi ailelerinin her zaman başının üstünde bir yeri olduğunu belirtti ve “Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.” diyerek düşüncelerini paylaştı.