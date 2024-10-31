“Yıllar Sonra Şiddet Mağduru Kadından Şarkı”

DİYARBAKIR’DAN GÜÇLÜ BİR SES: MUTLU KAYA

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 9 yıl önce evinde erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, ablası Dilek Kaya’nın 4 yıl önce öldürülmesi sonrası, yıllar sonra kendisi gibi şiddet mağduru kadınlar için bir şarkı seslendirdi. Bu şarkı, sosyal medya platformlarında büyük ilgi topladı. Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı zorlukları ve müziğin kendisi için taşıdığı önemi ifade etti. Mutlu Kaya, uzun bir tedavi sürecinin ardından İstanbul’da katıldığı bir televizyon programı için prova yaparken 18 Mayıs 2015 gecesi erkek arkadaşı tarafından ağır yaralandı. Bu süreçte, 22 Mart 2020’de ablasının da şiddet mağduru olduğunu kaybeden Kaya, yaşadığı travmalar sonrası şiddete uğrayan ve öldürülen kadınlar ile çocuklar için bir şeyler yapmaya karar verdi.

ŞARKISINI KADINLAR İÇİN YAZDI

Tedavi sürecine özel bir klinikte devam eden Kaya, müzik hocası Emrah Cebe’nin desteğiyle yazdığı “Diriliş” isimli şarkısının klibini Diyarbakır’ın tarihi mekanlarında çekip sosyal medyada paylaştı. Klip, 26 Ekim’de yayınlandığında kısa sürede milyonlarca görüş aldı. Kaya, 2015 yılında çıktığı yarışmada sahneye ilk kez çıktığında yaşadığı heyecanı hala unutamadığını belirtti. “Yoğun bakımdan sonra ellerimi, ayaklarımı, sesimi her şeyimi kaybettim ama gülmeye devam ettim. O zaman konuşamazken bile içimden, ‘Konuşacağım ve tekrar şarkı söyleyeceğim’ diyordum.” diyen Kaya, gücünü hiç kaybetmediğini ve bu mücadelede yılmadan ilerlediğini dile getirdi.

KADINLARA DESTEK İÇİN ÜRETİYOR

Mutlu Kaya, şarkısını kadınlar, çocuklar ve zulme uğrayan tüm insanlar için yazdığını vurguladı. Sosyal medyadan aldığı olumlu yorumların kendisine moral verdiğini ifade eden Kaya, üç gün içinde şarkısının 10 milyondan fazla izlenim aldığını açıkladı. Kadınlara destek olmak isteyenlere, şarkısını dinlemeleri tavsiyesinde bulundu. Gelecek planları arasında fizik tedavisine devam ederek tamamen iyileştikten sonra büyük bir konser vermek yer alıyor. “Tüm dünyaya çığlık ata ata şarkı söylemek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Mutlu Kaya’nın ablası Songül Kaya, kardeşiyle birlikte zorlu bir yolculuk geçirdiklerini belirterek, “Şimdi yaşadığım heyecanı 9 yıl önce yaşamamıştım. Şimdiki heyecanım Mutlu’nun o ses yarışmasında sahnede olduğu andan daha büyük.” dedi. Şarkının kadınlara ilham kaynağı olması için verdikleri mücadeleyi anlattı. Müzik öğretmeni Emrah Cebe ise Mutlu Kaya’nın “Diriliş” şarkısıyla birlikte şiddete uğrayan tüm kadınların sesi olmaya aday olduğunu ifade etti.