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Yılların Ustası Marka Listesini Açıkladı

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OTOMOTİV DÜNYASINDAKİ UYARILAR

Otomotiv sektöründe 55 yılı aşkın tecrübesiyle tanınan tamir ustası Scotty Kilmer, yeni auto satın almayı planlayanlar için önemli uyarılarda bulunuyor. TikTok’ta milyonlarca takipçiye ulaşan Kilmer, özellikle lüks segmentteki belirli araçların yalnızca marka prestiji için yüksek maliyetler yarattığını ve bu durumun kullanıcıları ileride ciddi tamir masraflarıyla karşı karşıya bırakabileceğini ifade ediyor.

BMW’NİN YÜKSEK MALİYETLERİ

Kilmer, BMW araçlarını “Büyük Para Çarçur Edici” terimiyle tanımlıyor. Bu araçların, genellikle prestij amacıyla satın alınmasına rağmen, güvenilirlik açısından hayal kırıklığı yaratabileceğini belirtiyor.

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