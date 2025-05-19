Yıllık Hava, Ankara 28, İzmir 30!

Türkiye, Sıcak Hava Dalgası ile Karşılaşıyor

Türkiye, hafta ortasından itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağını belirtiyor. Batı bölgelerde yağış beklenmezken, doğuda yerel sağanaklar görülebiliyor.

Doğuda Sağanak, Batıda Açık Hava

Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, yarın (20 Mayıs) Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde, salı günü ise Karadeniz’in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ağrı’da yerel gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini ifade ediyor. Çarşamba günü yağışlar yalnızca Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusuyla sınırlı kalacak. Macit, “Yurdun iç ve batı kesimlerinde önümüzdeki hafta boyunca yağış beklemiyoruz” diyor.

Sıcaklıklar Rekor Seviyeye Yükseliyor

Hava sıcaklıklarının yarın ve salı günü mevsim normalleri civarında olacağını açıklayan Macit, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların artacağını vurguluyor. “Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çarşamba, tüm yurtta ise perşembeden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacak” diyen Macit, batı bölgelerde az bulutlu ve açık havanın görüleceğini ekliyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de Hava Durumu

Macit, büyük şehirlerdeki hava durumunu ise şu şekilde aktarıyor:

Ankara: Hafta boyunca yağış yok, az bulutlu hava etkili olacak. Çarşambadan itibaren sıcaklıklar 27-28 dereceye ulaşacak.

İstanbul: Yağış beklenmiyor, açık ve sıcak bir hafta geçirilecek. Sıcaklıklar 25-27 derece arasında seyredecek.

İzmir: Az bulutlu ve sıcak hava hakim. Termometreler 28-30 dereceyi gösterecek.