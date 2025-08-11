Ekonomi

Yıllık Üretim 30 Bin Ton İflas!

TÜRKİYE’DE KONKORDATO İLANLARI DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin köklü firmaları, art arda konkordato ilan etmeye devam ediyor. Son başvuru, 2013 yılında Gaziantep’te kurulan Konil Kağıt tarafından yapıldı. Bu şirket, yıllık yaklaşık 30 bin tonluk bir üretim kapasitesine sahip olan bir geri dönüşüm devi. Ancak girdiği mali zorluklar nedeniyle, Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme, Konil Kağıt’ın başvurusunu değerlendirerek, üç aylık geçici mühlet kararı aldı. Bu süreçte mahkeme, konkordato sürecinin denetimi için iki kişilik bir konkordato komiser heyeti atanmasına da karar verdi. Şirketin bir sonraki konkordato duruşması ise 23 Ekim’de yapılacak.

