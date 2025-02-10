Yılmaz’ın Oğlu Ferhat Yılmaz Evlendi

ÖZEL BİR GÜN DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, bugün aileleri için son derece önemli bir gün olduğunu ifade etti. Yılmaz, “Oğlum Ferhat ile kızımız Esra hayatlarını birleştirerek yeni bir yuvaya adım attılar. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan, sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza gönülden teşekkür ederiz. Mesajlarıyla, dualarıyla yanımızda olan herkese minnettarız. Allah, yuva kurmak isteyen tüm gençlerimize de hayırlı kapılar açsın, sevgi ve huzur dolu bir ömür nasip etsin.” dedi.

NİKAH TÖRENİ VE KATILIMCILAR

ATO Congresium’da düzenlenen nikah töreninde çiftin nikahını Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki kıydı. Nikah şahitleri arasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, bazı bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun bazı üyeleri yer aldı. Törende ayrıca, birçok siyasetçi, sendika ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de bulunmaktaydı.