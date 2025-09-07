Yılmaz Kunt’un Evi Soyuldu! B.R. Sorumlu

Olayın Gelişimi

Oyuncu Yılmaz Kunt’un evinde bir soygun olayı yaşandığı ortaya çıktı. Kunt, yaşanan hırsızlık olayını bildirmek için polis ekiplerine başvurdu. Kunt, evde temizlik işleri için B.R. isimli yabancı uyruklu bir kadınla tanıdığı aracılığıyla anlaştığını ve bu kadını 1 aylık bir deneme süresine aldığını ifade etti.

Çalınan Eşyalar

Ünlü oyuncu, yatak odasında sakladığı yaklaşık 500 bin TL değerinde bir Rolex marka saat ile çekmecesindeki 20 bin TL’nin kaybolduğunu dile getirdi. Kunt, bu olayda temizlikçi olarak anlaştığı B.R. isminde kadının sorumlu olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

Polisin Müdahalesi

Kunt’un iddialarına göre B.R., yapılan yüz yüze görüşmede çekmeceleri temizlik amaçlı açtığını söyledi. Ancak, paraların bir kısmında bandrol olmamasıyla ilgili açıklaması üzerine şüpheler arttı. Ayrıca, B.R.’nin evden ayrıldığı ve sonrasında Kunt’a ulaşmanın mümkün olmadığı bildirildi. Olay sonrasında Yılmaz Kunt’un şikayeti üzerine polis ekipleri, B.R. isimli şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.