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Yılmaz Özdil’e Soruşturma Açıldı

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz Özdil hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Yılmaz Özdil hakkında kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.” denildi.

YILMAZ ÖZDİL’İN PAYLAŞIMI

SÖZCÜ Gazetesi yazarı ve SÖZCÜ TV Programcısı Yılmaz Özdil, sosyal medya platformunda “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda” şeklinde bir paylaşım yapmıştı. İşte Yılmaz Özdil’in yaptığı o paylaşım;

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